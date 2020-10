Stand: 17.10.2020 17:52 Uhr Zverev zieht in Köln ins Finale ein

Alexander Zverev hat das Finale des ersten von zwei neuen ATP-Tennisturnieren in Köln erreicht. Der Topfavorit gewann sein Halbfinale gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina 7:5, 7:6 (7:3). Der 23-jährige Hamburger trifft am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Spanier Roberto Bautista Agut und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime. Bei der am Montag startenden zweiten Auflage könnte Zverev zum Auftakt erneut auf Fernando Verdasco treffen. Wie die Auslosung ergab, tritt der US-Open-Finalist in der ersten Runde der nächsten Woche nach einem Freilos gegen den Sieger des Duells zwischen dem Spanier und dem Australier John Millman an. Am vergangenen Donnerstag war ihm gegen Verdasco ein überzeugender Sieg gelungen. | 17.10.2020 16:27