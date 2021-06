Stand: 04.06.2021 16:06 Uhr Zverev zieht bei French Open ins Achtelfinale ein

Tennisprofi Alexander Zverev hat zum vierten Mal in Serie das Achtelfinale der French Open erreicht. Der an Nummer 6 gesetzte Hamburger bezwang am Freitag in Paris den Serben Laslo Djere in gut zwei Stunden mit 6:2, 7:5, 6:2. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale trifft Zverev nun auf den Japaner Kei Nishikori. Zverev stand in Paris 2018 und 2019 im Viertelfinale. | 04.06.2021 16:05