Stand: 11.05.2021 10:45 Uhr Zverev will um drei Olympia-Medaillen spielen

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev will bei den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) gleich dreimal um die Medaillen spielen. "Dreifachbelastung ist egal, das ist Olympia", sagte der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg der "Bild". Neben einem Start im Einzel will der 24-Jährige auch im Mixed mit Angelique Kerber (Kiel) sowie im Doppel angreifen. Mit dem Frankfurter Tim Pütz, an dessen Seite er auch schon beim Masters in Madrid gespielt hat, könnte sich Zverev auch einen Start in Tokio vorstellen. | 10.05.2021 11:34