Stand: 24.01.2021 10:33 Uhr Zverev will in Deutschland mehr zum Vorbild werden

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev will in seiner Heimat präsenter werden. Sein früherer Manager Patricio Apey habe ihn "international gesehen", sagte der 23-Jähre der "Bild am Sonntag". Sein Heimatland "und damit auch der deutsche Markt wurden links liegen gelassen. Das ist aber absurd. Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen. Deutschland ist meine Heimat", sagte Zverev, der sich aktuell in Melbourne vor den Australien Open (ab 8. Februar) in Quarantäne befindet. | 24.01.2021 10:32