Stand: 29.05.2023 10:01 Uhr Zverev wieder bester Deutscher in der Tennis-Weltrangliste

Alexander Zverev (Hamburg) hat zum Start der French Open wieder die Position als bester Deutscher in der Tennis-Weltrangliste übernommen. Mit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier in Genf wahrte der Olympiasieger Platz 27 und liegt wieder vor Jan-Lennard Struff. Der 33 Jahre alte Warsteiner rutschte um zwei Ränge auf Position 28. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten ATP-Ranking hervor. Bei den French Open startet der 26-Jährige am Dienstag gegen den Südafrikaner Lloyd Harris ins Turnier. | 29.05.2023 09:58