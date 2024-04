Stand: 16.04.2024 15:34 Uhr Zverev vor Sandplatzsaison: "Werde meine Form finden"

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev sieht sich auf einem guten Weg für die anstehenden Turniere der Sandplatzsaison mit dem Höhepunkt French Open. "Ich bin mir relativ sicher, dass ich meine Form finden werde", kündigte der Weltranglistenfünfte in München an, wo er am Mittwoch im Achtelfinale erstmals aufschlagen wird. Der Hamburger trifft auf den Österreicher Jurij Rodionov. Zverev war jüngst beim Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale gegen den späteren Turniersieger Stefanos Tsitsipas ausgeschieden. | 16.04.2024 15:32