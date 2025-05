Stand: 19.05.2025 09:44 Uhr Zverev vor Paris auf Platz drei - Lys klettert weiter

Tennisprofi Alexander Zverev startet als Weltranglistendritter in die letzte Woche vor den French Open in Paris (ab 25. Mai). Der Hamburger, der sich kurzfristig für den Start beim Turnier am Rothenbaum in seiner Heimatstadt entschieden hat, fiel nach dem Masters in Rom um einen Platz zurück. Beste Deutsche im Ranking ist Eva Lys (Hamburg), die eine persönliche Bestmarke erreichte. Auf Platz 59 wird sie erstmals unter den besten 60 Spielerinnen der Welt geführt. | 19.05.2025 09:42