Stand: 06.02.2021 07:08 Uhr Zverev verpasst mit deutschem Team Finale beim ATP-Cup

Die deutschen Tennis-Herren haben den Finaleinzug beim ATP Cup in Melbourne verpasst. Im Halbfinale unterlag das Team um Alexander Zverev am Sonnabend Russland mit 1:2. Zunächst verlor Jan-Lennard Struff sein Einzel gegen Andrej Rubljow in drei Sätzen mit 6:3, 1:6, 2:6. Danach zog Zverev im Duell der beiden Spitzenspieler Daniil Medwedew mit 6:3, 3:6, 5:7 den Kürzeren. Der 23-jährige Hamburger musste sich dabei wegen Rückenproblemen im zweiten Satz behandeln lassen. Das Doppel von Kevin Krawietz und Struff im Anschluss war bedeutungslos. Sie besiegten Jewgeni Donskoi und Aslan Karazew 6:3, 7:6. Russland trifft im Finale auf Italien. | 06.02.2021 07:10