Stand: 09.12.2022 17:45 Uhr Zverev verliert Show-Doppel in Saudi-Arabien

Nach seinem Viertelfinal-Aus im Einzel bei seinem Comeback auf der Tennis-Tour hat Olympiasieger Alexander Zverev seinen ersten Doppel-Auftritt verloren. Mit dem früheren österreichischen US-Open-Gewinner Dominic Thiem schied der 25 Jahre alte Hamburger am Freitag beim Diriyah Tennis Cup in Saudi-Arabien gegen den italienischen Profi Matteo Berrettini und den Russen Andrej Rubljow mit 3:6, 6:7 (3:7) aus. Das Show-Event war für Zverev der erste offizielle Auftritt seit dem Halbfinale bei den French Open, als er sich Anfang Juni in Paris eine schwere Fußverletzung zugezogen hatte. | 09.12.2022 17:44