Stand: 14.05.2021 14:29 Uhr Zverev unterliegt in Rom Sandplatzkönig Nadal

Der Sandplatzkönig schlägt zurück: Eine Woche nach seinem beeindruckenden Sieg in Madrid hat Alexander Zverev im Masters-Viertelfinale von Rom trotz starker Leistung eine Niederlage gegen Rafael Nadal (Spanien) kassiert. Bei der Revanche in der "ewigen Stadt" verlor der Hamburger gegen den neunmaligen Champion auf dessen Lieblingsbelag 3:6, 4:6. Nach einem Fehlstart der deutschen Nummer eins war es ein Match auf Augenhöhe. Zuvor hatte Zverev gegen Nadal dreimal in Folge gewonnen. | 14.05.2021 14:28