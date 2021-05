Stand: 12.05.2021 20:07 Uhr Zverev und Kerber in Rom weiter

Alexander Zverev ist mit einem klaren Sieg in das Masters-Turnier der Tennisprofis in Rom gestartet. Die deutsche Nummer eins gewann 6:2, 6:2 gegen Qualifikant Hugo Dellien aus Bolivien. Nach einem Freilos in Runde eins steht der Weltranglisten-Sechste aus Hamburg damit bereits im Achtelfinale. Dort trifft Zverev an diesem Donnerstag auf den Japaner Kei Nishikori. Bei den Damen profitierte Angelique Kerber von der Verletzung ihrer Gegnerin Simona Halep. Die Kielerin lag bereits 1:6, 3:3 zurück, als die Rumänin aufgab. Kerber spielt im Achtelfinale gegen die Lettin Jelena Ostapenko. | 12.05.2021 20:07