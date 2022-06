Stand: 19.06.2022 10:26 Uhr Zverev über Verletzung: Eltern "wie für ein kleines Baby" gesorgt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich kurz nach der schweren Fußverletzung über die Unterstützung seiner Eltern gefreut und Freundin Sophia Thomalla vermisst. "Du willst in dieser Phase die Menschen um dich haben, die du am meisten lieb hast", sagte der 25-Jährige der "Bild am Sonntag". "Für mich war daher enttäuschend, dass Sophia nicht kam. Aber das ist eben der Job." Die Schauspielerin war der Zeitung zufolge bei Dreharbeiten. | 19.06.2022 10:26