Stand: 23.08.2022 20:10 Uhr Zverev über Startverzicht bei US Open: "Will Risiko nicht eingehen"

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich einen Tag nach seinem offiziellen Startverzicht bei den anstehenden US Open mit einer Erklärung an die Fans gewendet. "Ich wollte euch nur kurz sagen, dass mein Heilungsprozess extrem gut voranschreitet. Ich bin sehr glücklich, wo ich gerade stehe. Aber leider werde ich dieses Jahr nicht nach New York kommen. Es war eine sehr harte Entscheidung", sagte 25-Jährige am Dienstag in einem Instagram-Video, "aber ich will das Risiko jetzt nicht eingehen." | 23.08.2022 20:09