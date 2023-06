Stand: 13.06.2023 20:17 Uhr Zverev tritt nach Zerrung in Halle an

Tennisprofi Alexander Zverev will nach seiner Oberschenkelverletzung während der French Open beim anstehenden Rasenturnier im westfälischen Halle antreten. "Es ist keine Verletzung von sechs Monaten, sondern von einer Woche. Dann musst du vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber in Halle werde ich spielen", sagte der Olympiasieger der "Sport Bild". Für das Turnier in Stuttgart in dieser Woche hatte der Hamburger noch abgesagt. Ab Donnerstag will Zverev in Halle trainieren, das Turnier beginnt am Sonnabend. | 13.06.2023 20:16