Stand: 03.11.2020 19:20 Uhr Zverev trifft in Paris auf Kecmanovic

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev trifft beim ATP-Turnier in Paris auf Miomir Kecmanovic. Der Serbe setzte sich in der ersten Runde gegen den Australier John Millman durch. Zverev hatte in Runde eins ein Freilos. | 03.11.2020 19:19