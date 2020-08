Stand: 23.08.2020 10:26 Uhr

Zverev trifft in New York gleich auf Murray

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wird bei seinem ersten offiziellen Spiel auf der Profi-Tour nach der Corona-Pause auf den früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray treffen. Der Schotte setzte sich beim Masters-Turnier in New York in drei Sätzen gegen Frances Tiafoe (USA) mit 7:6, 3:6, 6:1 durch. Der Hamburger Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos. | 23.08.2020 10:14