Stand: 27.05.2023 17:08 Uhr Zverev trennt sich von Trainer Bruguera

Alexander Zverev hat sich im Vorfeld der French Open von seinem spanischen Trainer Sergi Bruguera getrennt. "Er ist nicht mehr mit dabei. Wir haben nach Madrid entschieden, dass wir aufhören. Wir hatten nicht dieselbe Meinung dazu, in welcher Art ich nach der Verletzung Tennis spielen soll", sagte der Olympiasieger kurz nach seiner Anreise in Paris in einer Medienrunde. "Er hat mir extrem geholfen in den Zeiten, in denen mein Vater nicht da war, aber die Meinungsunterschiede waren vielleicht etwas größer als gedacht", führte Zverev aus. | 27.05.2023 17:07