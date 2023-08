Stand: 28.08.2023 08:39 Uhr Zverev stellt Betreuerteam vor US-Open um

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat vor den US Open (28. August bis 10. September) auf eigenen Wunsch sein Betreuerteam auf zwei zentralen Positionen umgebaut. Statt des früheren deutschen Tennisprofis Tobias Kamke ist der Russe Michail Ledowskich nach überstandenen Visumproblemen wieder als Trainingspartner dabei. Zudem übernimmt Christoph Seiler die Aufgaben des langjährigen Physiotherapeuten Hugo Gravil. "Ich brauchte einfach was anderes nach sieben Jahren", begründete der Hamburger diesen Schritt vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Seiler stammt aus dem Rehazentrum, wo der 26-Jährige seine Reha nach der schweren Sprunggelenksverletzung bei den French Open 2022 absolviert hatte. Sein Auftaktspiel bestreitet Zverev am Dienstag (17.00 Uhr) gegen den Australier Aleksandar Vukic. | 28.08.2023 08:38