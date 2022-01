Stand: 28.01.2022 12:22 Uhr Zverev startet mit Wildcard in Montpellier

Alexander Zverev will nach der Enttäuschung bei den Australian Open schnell wieder Erfolgserlebnisse sammeln. Der 24 Jahre alte Tennisprofi aus Hamburg hat eine Wildcard für das ATP-Turnier in Montpellier angenommen, das gaben die Veranstalter bekannt. Zverev hat das Event, das am Montag beginnt, 2017 schon einmal gewonnen. In Melbourne war die deutsche Nummer eins überraschend im Achtelfinale am Kanadier Denis Shapovalov gescheitert. | 28.01.2022 12:21