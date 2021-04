Stand: 25.04.2021 16:11 Uhr Zverev startet in Nürnberg mit einem Freilos

Tennisprofi Alexander Zverev befindet sich zum Auftakt des ATP-Turniers in Nürnberg am Montag noch in der Zuschauerrolle. Der Hamburger hat in der ersten Runde ein Freilos. Sein Gegner wird auf dem Center Court in der Partie zwischen Maximilian Marterer (Nürnberg) und Ricardas Berankis aus Litauen ermittelt. Der an Nummer eins gesetzte Zverev wird erstmals im Achtelfinale am Mittwoch oder Donnerstag aufschlagen. | 25.04.2021 18:08