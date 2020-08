Stand: 13.08.2020 21:48 Uhr

Zverev schlägt bei US Open auf

Tennisprofi Alexander Zverev wird an den US Open teilnehmen. Dies bestätigte das Management des 23 Jahre alten Hamburgers am Donnerstag. "Er reist am Samstag ab und wird an den US Open teilnehmen. Er ist seit rund drei Wochen gemeldet und befindet sich seitdem komplett im Vorbereitungsmodus", hieß es in einem Statement von Team 8 Global zu dem Grand-Slam-Turnier ab dem 31. August. Auch bei der Generalprobe Western und Southern Open (ab 22. August), die ebenfalls in New York stattfindet, steht er auf der Teilnehmerliste. | 13.08.2020 20:15