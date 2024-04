Stand: 09.04.2024 19:21 Uhr Zverev schlägt Ofner und steht im Achtelfinale

Erfolgreicher Auftakt beim "Heimspiel": Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in seiner Wahlheimat Monte Carlo souverän das Achtelfinale erreicht. Gegen den Österreicher Sebastian Ofner gewann der Tennis-Olympiasieger am Dienstagabend mit 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft der Hamburger entweder auf Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 12) oder Tomas Etcheverry (Argentinien). Der Weltranglistenfünfte überzeugte gegen Ofner von Beginn an und war vor allem bei eigenem Aufschlag bärenstark. Gegen Ende des zweiten Satzes offenbarte Zverev kurzzeitig Probleme und ließ erstmals in der Partie ein Break zu. Doch im zweiten Anlauf nutzte Zverev seinen ersten Matchball nach 1:19 Stunden und machte den Einzug in die nächste Runde perfekt. | 09.04.2024 19:22