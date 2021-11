Stand: 06.11.2021 18:17 Uhr Zverev scheitert in Paris im Halbfinale an Medwedew

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Paris den Einzug ins Finale klar verpasst. Sechs Tage nach seinem Turniersieg in Wien unterlag der Hamburger am Sonnabend im Halbfinale dem an Nummer zwei gesetzten Daniil Medwedew aus Russland mit 2:6, 2:6. Damit verlor Zverev auch die vierte Partie in Folge gegen den Titelverteidiger. Im Endspiel trifft Medwedew auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien. | 06.11.2021 18:15