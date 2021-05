Stand: 06.05.2021 12:22 Uhr Zverev sagt für Tennisturnier in Halle zu

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev wird auch in diesem Jahr beim hochkarätig besetzten Tennis-Turnier in Halle/Westfalen (12. bis 20. Juni) aufschlagen. "Ich möchte endlich den Pokal in Halle gewinnen", sagte der 24 Jahre alte Zverev, der zum sechsten Mal in Ostwestfalen an den Start geht. 2016 und 2017 hatte der Hamburger jeweils das Endspiel erreicht, aber gegen Landsmann Florian Mayer und gegen den Schweizer Roger Federer verloren. | 06.05.2021 12:22