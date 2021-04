Stand: 03.04.2021 19:08 Uhr Zverev sagt Start beim Turnier in Marbella ab

Alexander Zverev muss seinen Start in die Sandplatzsaison verschieben. Der Tennisstar aus Hamburg sagte seine Teilnahme am ATP-Turnier im spanischen Marbella kurzfristig wegen einer Verletzung ab. Dies gaben die Organisatoren bekannt, ohne Details zu nennen. Nun dürfte sein Sand-Auftakt in Monte Carlo ab dem 11. April erfolgen. Der 23-Jährige, Nummer sieben der Weltrangliste, hatte erst am Freitag eine Wildcard für Marbella angenommen und wäre an der Südküste Spaniens die Nummer eins der Setzliste gewesen. | 03.04.2021 19:08