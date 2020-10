Stand: 19.10.2020 09:30 Uhr Zverev plant fest mit Start bei ATP Finals in London

Der beste deutsche Tennisspieler, Alexander Zverev, hat einen Start bei den ATP Finals Mitte November in London fest eingeplant. "Ich glaube, das ist der letzte Ort, wo man corona-anfällig ist", sagte der Hamburger nach seinem Turniersieg in Köln. Die Spieler würden direkt am Stadion wohnen, alles werde abgeriegelt sein, sagte der 23-Jährige, der seine Qualifikation für London sicher hat. Zverev plant vor den ATP Finals noch die Teilnahme am Masters-Turnier in Paris in der ersten November-Woche. | 19.10.2020 09:28