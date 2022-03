Stand: 21.03.2022 10:01 Uhr Zverev nur noch auf Rang vier der Weltrangliste

Alexander Zverev ist in der Tennis-Weltrangliste von Rafael Nadal aus den Top 3 verdrängt worden. Der 24 Jahre alte Hamburger rutschte nach dem Masters in Indian Wells, wo er sein Auftaktmatch verloren hatte, auf Platz vier ab. Nadal rückte nach seiner Finalniederlage gegen Taylor Fritz (USA) auf Rang drei vor. An der Spitze löste Novak Djokovic (Serbien) den Russen Daniil Medwedew ab. Bei den Frauen verbesserte sich Angelique Kerber (Kiel) als beste Deutsche um einen Platz auf Rang 15. | 21.03.2022 10:00