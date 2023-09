Stand: 25.09.2023 15:40 Uhr Zverev nach Sieg gegen Dimitrow im Finale von Chengdu

Olympiasieger Alexander Zverev steht in seiner Comeback-Saison kurz vor dem zweiten Titel. Der topgesetzte Hamburger schlug im Halbfinale beim Tennis-Hartplatzturnier in Chengdu/China den Bulgaren Grigor Dimitrow mit einer Energieleistung 6:3, 7:6 (7:2). Im Endspiel des 250er-Turniers wartet nun am Dienstag (11 Uhr MESZ) der ungesetzte Wimbledon-Viertelfinalist Roman Safiullin. Der Russe hatte sich zuvor gegen Lorenzo Musetti (Italien) mit 6:3, 6:4 durchgesetzt. | 25.09.2023 15:39