Zverev meldet sich fit für Rasenturnier in Halle

Alexander Zverev sieht sich nach seiner Oberschenkelverletzung fit genug für einen Start beim Rasenturnier in Halle/Westfalen. "Es ist nur eine kleine Verletzung, ich denke, dass ich ohne Probleme spielen kann", sagte der 26 Jahre alte Olympiasieger mit Blick auf das Turnier vom 19. bis 25. Juni. Er ist bereits am Mittwochabend angereist. Zuvor hatte er im Halbfinale der French Open gegen den Norweger Casper Ruud, das Zverev in drei Sätzen verlor, die Blessur erlitten. In Halle bereitet sich Zverev auch auf Wimbledon vor. | 15.06.2023 15:39