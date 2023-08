Stand: 21.08.2023 12:45 Uhr Zverev macht in Tennis-Weltrangliste Boden gut

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat durch seinen Einzug in das Halbfinale des ATP-Masters in Cincinnati einen großen Sprung in der ATP-Weltrangliste gemacht. Der Hamburger verbesserte sich eine Woche vor dem Beginn der US Open (ab 28. August) um fünf Plätze auf Rang zwölf. Zverev kann bei den US Open ebenfalls einen weiteren Schritt nach vorne machen. Er fehlte im vergangenen Jahr verletzt und kann deshalb viele Punkte dazugewinnen. | 21.08.2023 12:45