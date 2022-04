Stand: 22.04.2022 14:55 Uhr Zverev kritisiert Wimbledon-Ausschluss russischer Profis

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat den Wimbledon-Ausschluss russischer und belarussischer Profis kritisiert. "Wir spielen das ganze Jahr auf der Herren-Tour mit einer Regel. Nämlich, dass die russischen Tennisspieler nicht unter russischer Flagge spielen dürfen. Wimbledon macht, was sie wollen", sagte der 25-Jährige am Freitag vor dem Sandplatzturnier in München. Gleichzeitig befürwortete Zverev die Entscheidung des Weltverbands ITF, Russland und Belarus von Mannschaftswettbewerben wie dem Davis Cup auszuschließen. "Das finde ich völlig korrekt. Weil das sind wirklich Sanktionen gegen Russland", erklärte er. | 22.04.2022 14:40