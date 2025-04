Stand: 21.04.2025 09:40 Uhr Zverev klettert wieder auf Rang zwei der Weltrangliste

Alexander Zverev steht wieder auf Platz zwei der ATP-Weltrangliste. Durch den Triumph von München ist Deutschlands Tennisstar Zverev in wieder an Carlos Alcaraz vorbeigeklettert. Der seit Sonntag 28 Jahre alte Hamburger liegt nun 35 Zähler vor French-Open- und Wimbledon-Champion aus Spanien, der am Sonntag das Endspiel in Barcelona verloren hatte. Damit kam es nach nur einer Woche wieder zum Platztausch. | 21.04.2025 09:39