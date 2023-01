Stand: 04.01.2023 13:01 Uhr Zverev kehrt ins Davis-Cup-Team zurück

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kehrt im Qualifikationsspiel gegen die Schweiz ins deutsche Davis-Cup-Team zurück. Der Hamburger führt die Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann für die Partie am 3./4. Februar in Trier an, wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Mittwoch mitteilte. Zverev hatte zuletzt beim Qualifikationsspiel in Brasilien zu Beginn des vergangenen Jahres im Davis Cup gespielt. Für die Zwischenrunde in Hamburg und die Endrunde in Malaga war die deutsche Nummer eins dann verletzungsbedingt ausgefallen. | 04.01.2023 13:01