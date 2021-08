Stand: 14.08.2021 13:24 Uhr Zverev kehrt in Cincinnati auf Tennis-Tour zurück

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev kehrt nach seinem Gold-Triumph in Tokio beim am Sonntag beginnenden Masters-Turnier in Cincinnati ins Wettkampfgeschehen zurück. Der 24 Jahre alte Hamburger trifft bei dem Turnier im US-Bundesstaat Ohio in der ersten Runde entweder auf den Südafrikaner Lloyd Harris oder einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung in der Nacht zum Sonnabend (Ortszeit). Zverev konnte bei bisher sechs Teilnahmen noch nie ein Erstrunden-Match bei dem Turnier gewinnen. Das Masters-Turnier in Toronto in dieser Woche hatte der Weltranglisten-Fünfte ausgelassen, um sich von den Olympia-Strapazen zu erholen. | 14.08.2021 13:20