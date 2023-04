Stand: 11.04.2023 13:29 Uhr Zverev kämpft sich in Monte Carlo in Runde zwei

Arbeitssieg zum Auftakt in die Sandplatzsaison: Alexander Zverev hat die zweite Runde beim ATP-Masters in Monte Carlo erreicht. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg bezwang den Kasachen Alexander Bublik 3:6, 6:2, 6:4, muss sich aber steigern. Von der Top-Form der Saison 2022, die mit einer schweren Knöchelverletzung bei den French Open endete, ist Zverev weit entfernt. In der nächsten Runde im Fürstentum trifft der 25-Jährige Zverev auf den Spanier Roberto Bautista Agut. | 11.04.2023 13:23