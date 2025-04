Stand: 18.04.2025 17:42 Uhr Zverev kämpft sich gegen Griekspoor ins Halbfinale von München

Alexander Zverev hat sich ins Halbfinale des ATP-Tennisturniers in München gekämpft. Der bei der Sandplatzveranstaltung an Nummer eins gesetzte Hamburger bezwang am Karfreitag Tallon Griekspoor (Niederlande) mit 6:7 (6:8), 7:6 (7:3), 6:4. Zverev steht damit erstmals seit den Australian Open zu Beginn des Jahres wieder in der Vorschlussrunde eines Turniers. Der 27-Jährige war nach der Final-Pleite in Melbourne gegen den aktuell noch wegen Dopings gesperrten Italiener Jannik Sinner in eine Formkrise geschlittert. | 18.04.2025 17:41