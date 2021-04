Stand: 24.04.2021 10:32 Uhr Zverev irritiert mit Aussage zur Corona-Impfung

Tennisprofi Alexander Zverev hat sich zurückhaltend zum Thema Corona-Impfung für das deutsche Olympia-Team geäußert. "Da will ich nicht viel zu sagen, das wird heutzutage ganz leicht falsch interpretiert, egal, was man sagt. Das ist mir zu politisch", sagte der 24 Jahre alte Hamburger der "Bild". Er selber habe noch keine Impfung. "Und ich finde, jeder sollte es so machen, wie er es für richtig hält", sagte der Weltranglisten-Sechste vor seinem Auftritt beim ATP-Turnier in München in der kommenden Woche. | 24.04.2021 10:32