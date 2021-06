Stand: 23.06.2021 14:29 Uhr Zverev in Wimbledon an Nummer fünf gesetzt

Der Hamburger Tennisprofi Alexander Zverev startet als Nummer fünf der Setzliste ins Grand-Slam-Turnier in Wimbledon, as vom 21. Juni bis 12. Juli ausgetragen wird. Das geht aus einer Mitteilung der Organisatoren am Mittwoch hervor. Topgesetzter Spieler des Rasen-Klassikers in London ist der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic (Serbien). Bei den Damen ist Angelique Kerber (Kiel) Nummer 26 der Setzliste, als Nummer eins geht die Australierin Ashleigh Bartty ins Rennen. | 23.06.2021 14:29