Stand: 30.09.2023 21:02 Uhr Zverev in Peking im Viertelfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Peking das Viertelfinale erreicht. Wenige Tage nach seinem Turniersieg in Chengdu setzte sich der Hamburger mit 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina durch. Im Viertelfinale am Montag hat es Zverev mit dem Chilenen Nicolas Jarry zu tun. Zverev, zweimaliger Halbfinalist in der chinesischen Hauptstadt, darf damit weiter auf den dritten Titel in seiner Comebacksaison und den insgesamt 22. auf der ATP-Tour hoffen. Vor dem Turniersieg in Chengdu hatte er Ende Juli am Rothenbaum triumphiert. | 30.09.2023 21:01