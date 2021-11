Stand: 05.11.2021 23:37 Uhr Zverev in Paris im Halbfinale

Mit dem Erreichen des Halbfinals beim Masters-1000-Turnier in Paris hat Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) seine Erfolgsserie fortgesetzt. Der beste deutsche Tennisspieler bezwang im Viertelfinale den Weltranglistenachten Casper Ruud aus Norwegen mit 7:5, 6:4. In der Woche nach seinem Titelgewinn in Wien trennen Zverev noch zwei Siege vom nächsten Turniersieg. Im Halbfinale am Sonnabend wartet aber der russische US-Open-Champion Daniil Medwedew und damit eine große Herausforderung. | 05.11.2021 23:36