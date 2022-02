Stand: 05.02.2022 10:03 Uhr Zverev in Montpellier im Halbfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Turnier in Montpellier mühelos das Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige aus Hamburg gewann am Freitagabend sein Viertelfinale gegen den Franzosen Adrian Mannarino überlegen mit 6:1, 6:0. Nach nur 50 Minuten hatte der Favorit die nächste Runde erreicht. Im Halbfinale trifft der an Nummer 1 gesetzte Zverev auf den Schweden Mikael Ymer. Am Vortag hatte Zverev den Amerikaner Mackenzie McDonald mit 6:2, 7:6 (7:5) geschlagen. | 05.02.2022 08:12