Stand: 14.04.2022 17:05 Uhr Zverev in Monte Carlo im Viertelfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev darf weiter auf den Titel in seiner Wahlheimat Monte Carlo hoffen. Der Hamburger gewann beim Sandplatzmasters im Fürstentum im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta mit 6:2, 7:5 auch seine zweite Partie. In der nächsten Runde wartet der Russe Andrej Rublew oder Jannik Sinner aus Italien auf Zverev. Der 24-Jährige ist nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) der am höchsten gesetzte Spieler im Wettbewerb. | 14.04.2022 17:04