Zverev in Indian Wells mühelos in Runde drei

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim ATP-Masters in Indian Wells locker gewonnen. Nach einem Freilos zum Turnierstart setzte sich der Hamburger in Kalifornien mit 6:3, 6:1 gegen den Argentinier Pedro Cachin durch und zog ungefährdet in die dritte Runde ein. Dort trifft der Weltranglisten-14. auf Emil Ruusuvuori aus Finnland. | 11.03.2023 10:11