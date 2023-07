Stand: 20.07.2023 16:57 Uhr Zverev in Bastad soverän ins Viertelfinale

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad locker ins Viertelfinale eingezogen. In der Runde der letzten 16 schlug der Hamburger den ungesetzten Brasilianer Thiago Monteiro am Donnerstag in nur 1:01 Stunden mit 6:1, 6:0. In der nächsten Runde trifft der 26-Jährige auf den Gewinner des russischen Duells zwischen Pawel Kotow und dem an Nummer zwei gesetzten Andrej Rublew. | 20.07.2023 16:50