Stand: 29.06.2021 17:58 Uhr Zverev im Olympia-Doppel mit Struff

Tennisprofi Alexander Zverev wird bei den Olympischen Spielen in Tokio auch im Doppel antreten. Der Hamburger geht mit dem Warsteiner Jan-Lennard Struff als eines von zwei Duos des deutschen Tennis-Bundes ins Rennen. Ob Zverev gemeinsam mit der Kielerin Angelique Kerber auch im Mixed antreten wird, entscheidet sich erst in Tokio. Die dafür nötige Weltranglisten-Platzierung Kerbers bewegt sich derzeit an der Grenze. Die einstige Nummer eins der Welt liegt nur auf Rang 28. | 30.06.2021 15:10