Tennisprofi Alexander Zverev aus Hamburg ist beim Masters-Turnier in Paris ins Halbfinale eingezogen. Deutschlands Nummer eins besiegte am Freitag den Schweizer Stan Wawrinka mit 6:3, 7:6 (7:1). Im Semifinale geht es für Zverev am Sonnabend gegen den spanischen Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal. | 06.11.2020 22:46