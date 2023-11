Stand: 01.11.2023 22:10 Uhr Zverev im Achtelfinale von Paris

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat beim Masters-Turnier in Paris das Achtelfinale erreicht und bleibt im Rennen um die ATP-Finals in Turin (12. bis 19. November) auf Kurs. Der Hamburger rang Lokalmatador Ugo Humbert nach 3:29 Stunden mit 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) nieder und trifft nun auf den Weltranglistensechsten Stefanos Tsitsipas. Dann wird Zverev sich steigern müssen, um im 13. Duell mit dem Griechen zum fünften Mal zu siegen, denn das Spiel der Nummer neun der Welt am Mittwoch war geprägt von Höhen und Tiefen in stetem Wechsel. | 01.11.2023 22:10