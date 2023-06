Stand: 04.06.2023 00:23 Uhr Zverev im Achtefinale der French Open

Tennisprofi Alexander Zverev hat exakt ein Jahr nach seiner schweren Knöchelverletzung an gleicher Stelle die Reifeprüfung bei den French Open bestanden und das Achtelfinale erreicht. Gegen den Weltranglistenzwölften Frances Tiafoe aus den USA gewann der Olympiasieger aus Hamburg am Samstagabend nach starker Leistung 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5) - und zog zum sechsten Mal in Folge in die Runde der besten 16 in Roland Garros ein. Gegner dort ist der Bulgare Grigor Dimitrov, der Daniel Altmaier 6:4, 6:3, 6:1 bezwang. | 04.06.2023 00:22