Stand: 18.07.2023 18:35 Uhr Zverev gewinnt Auftakt-Match in Schweden

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sein erstes Spiel nach dem Drittrunden-Aus in Wimbledon gewonnen. Der 26 Jahre Hamburger setzte sich am Dienstag im schwedischen Bastad 6:4, 3:6, 7:5 gegen den Slowaken Alex Molcan durch und zog nach langem Kampf in die zweite Runde ein. Zverev verwandelte seinen ersten Matchball auf dem Sandplatz nach 2:25 Stunden. Die Begegnung musste im ersten Satz früh wegen Regens unterbrochen werden. | 18.07.2023 18:35