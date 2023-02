Stand: 28.02.2023 13:34 Uhr Zverev froh über Fortschritte

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) erhofft sich Rückenwind von seinem Sieg gegen den formstarken Tschechen Jiri Lehecka und dem Achtelfinal-Einzug beim ATP-Turnier in Dubai. Anfang des Jahres hatte der aktuelle Weltranglisten-16. noch klar in zwei Sätzen gegen den aufstrebenden Lehecka verloren. "Ich hatte absolut keine Chance in diesem Match, also bin ich natürlich froh, dass ich Fortschritte gemacht habe und mich seitdem verbessert habe", sagte Zverev. | 28.02.2023 13:34